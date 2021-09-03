البنتاغون: وزير الدفاع سيزور الشرق الأوسط ليشكر الحلفاء على تعاونهم بشأن أفغانستان
Reuters SAV
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قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيغادر يوم 5 سبتمبر ليزور قطر والبحرين والكويت والسعودية.
وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي أن الهدف من زيارة أوستن هو تقديم الشكر للبلدان المذكورة لقاء تعاونها ومساعداتها المقدمة بشأن أفغانستان، فضلا عن تأكيد الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة وهذه البلدان.
وأضاف: "ستكون هذه أول رحلة له إلى الشرق الأوسط، ومن الواضح أنه وقت مناسب للغاية لشكر هذه الدول على دعمها".
المصدر: RT
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