الصين تدعو إيران إلى "لعب دور بناء في أفغانستان"

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن على بلديهما لعب دور بناء في أفغانستان.

وأشار وانغ يي لعبد اللهيان، حسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، إلى أن الصين وإيران بحاجة إلى "لعب دور بناء في تحقيق انتقال سلس وإعادة الإعمار" في أفغانستان المتاخمة لكلا البلدين.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن المساعدة في إعادة إعمار أفغانستان.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

المصدر: "رويترز" + وكالات