طهران تدعو الأطراف الأفغانية إلى الابتعاد عن العنف والاقتتال الداخلي

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، جميع الأطراف الأفغانية إلى الابتعاد عن العنف والاقتتال الداخلي والتحلي بضبط النفس والالتزام بمبدأ الحوار لحل الخلافات.

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وقال زادة في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الجمعة، إن أفغانستان مرهقة من الحروب و العنف و الشعب الأفغاني يستحق حكومة شعبية و شاملة تعكس التركيبة القومية لهذا البلد.

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف في أفغانستان إلى التمسك بالحوار لحل الخلافات و الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وأشار زادة إلى أن إيران على تواصل مستمر مع جميع الأطراف الأفغانية و تركز مساعيها للتقليل من آلام و معاناة الشعب الأفغاني.

وأردف: "نعتقد أن السلم و الاستقرار في أفغانستان لن يأتي إلا عبر الحوار بين الأطراف الأفغانية دون التواجد و التدخل الخارجي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الأفغاني كما فعلت على مدى 40 سنة الماضية.

المصدر: RT