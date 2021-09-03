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طهران تدعو الأطراف الأفغانية إلى الابتعاد عن العنف والاقتتال الداخلي

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طهران تدعو الأطراف الأفغانية إلى الابتعاد عن العنف والاقتتال الداخلي
Reuters
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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، جميع الأطراف الأفغانية إلى الابتعاد عن العنف والاقتتال الداخلي والتحلي بضبط النفس والالتزام بمبدأ الحوار لحل الخلافات.

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وقال زادة في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الجمعة، إن أفغانستان مرهقة من الحروب و العنف و الشعب الأفغاني يستحق حكومة شعبية و شاملة تعكس التركيبة القومية لهذا البلد.

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف في أفغانستان إلى التمسك بالحوار لحل الخلافات و الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وأشار زادة إلى أن إيران على تواصل مستمر مع جميع الأطراف الأفغانية و تركز مساعيها للتقليل من آلام و معاناة الشعب الأفغاني.

وأردف: "نعتقد أن السلم و الاستقرار في أفغانستان لن يأتي إلا عبر الحوار بين الأطراف الأفغانية دون التواجد و التدخل الخارجي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الأفغاني كما فعلت على مدى 40 سنة الماضية.

المصدر: RT

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