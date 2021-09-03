غرق شاب مغربي أثناء محاولته العبور سباحة إلى سبتة الإسبانية

قضى شاب مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة إلى جيب سبتة الاسباني، حسبما أكدت شرطة الحماية المدنية.

وقعت الحادثة مساء أمس الخميس، وعثر على جثة الشاب في المياه قرب شاطئ تراخال مساء.

ولم يُكشف على الفور عن عمر الضحية، لكن متحدثا باسم الشرطة قال إنه "شاب" ويبدو "من البالغين".

وأنقذت الشرطة مغربيا آخر كان برفقته.

ورغم أن مسافة السباحة بين الجانب المغربي إلى شاطئ تراخال في سبتة الواقعة جنوبا لا تتعدى 200 متر، كثيرا ما يحاول طالبو اللجوء عبور المياه وهم بكامل ملابسهم، ما قد يصيبهم بالإرهاق ويعرضهم للخطر.

وقالت الشرطة إن خبراء الطب الشرعي سيسعون لتحديد عمر الضحية.

ويشكل الجيبان الإسبانيان، سبتة ومليلية، الحدود البرية الوحيدة لأوروبا مع إفريقيا، ويتدفق عليهما عدد كبير من المهاجرين.

وتحيط بالجيبين الساحليين سياجات مدعمة بالأسلاك الشائكة وكاميرات فيديو وأبراج مراقبة.

وشهدت سبتة منتصف مايو الماضي تدفقا استثنائيا لنحو عشرة آلاف مهاجر، معظمهم مغاربة، بينهم الكثير من القاصرين، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

وأعيد غالبية أولئك المهاجرين إلى المغرب فور وصولهم، لكن في نهاية يوليو كان نحو 2500 لا يزالون في سبتة، بينهم مئات القاصرين من دون أولياء أمور، وفق السلطات الإسبانية.

المصدر: أ ف ب