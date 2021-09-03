لندن .. اشتباكات بين رجال الأمن ومعارضي تطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا

أفادت شرطة لندن، اليوم الجمعة، بأن معارضي التطعيم ضد كورونا حاولوا اقتحام مبنى وكالة الإشراف على الأدوية البريطانية، للاحتجاج على موافقة الوكالة على تطعيم المراهقين.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة: يتابع رجال الأمن مظاهرة الاحتجاج بالقرب من المبنى الواقع في حي كيناري وورف. ويقوم رجال الأمن بحماية المدخل إلى المبنى".

من جانبها أضافت إذاعة "LBC" أن المحتجين حاولوا اقتحام المبنى، لكن الشرطة أوقفتهم. وتابعت أن اشتباكات وقعت بين المحتجين ورجال الأمن.

وأوصت السلطات الصحية البريطانية في أوائل أغسطس الماضي بتطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ضد فيروس كورونا. كما وافقت وكالة الأدوية البريطانية على استخدام اللقاحات المضادة لكورونا لتطعيم الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، على اعتبار أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى لأسباب صحية.

المصدر: تاس