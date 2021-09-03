"الأناضول": الاستخبارات التركية تحيد 3 قيادات لـ"العمال الكردستاني" في العراق
Reuters Murad Sezer
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كشفت وكالة "الأناضول" عن عملية خاصة جديدة نفذها جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) في شمال العراق.
وذكرت الوكالة التركية الرسمية اليوم الجمعة أن العملية أسفرت عن تحييد (مقتل) ثلاثة قياديين في "حزب العمال الكردستاني" في مناطق قارا وقنديل وسنجار بالعراق.
وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الاستخبارات التركية في شمال العراق لا تزال مستمرة.
المصدر: "الأناضول"
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