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أول شركة طيران أفغانية تعلن استئناف رحلاتها الداخلية

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أول شركة طيران أفغانية تعلن استئناف رحلاتها الداخلية
Reuters
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أعلنت أول شركة طيران في أفغانستان عن استئناف رحلاتها الداخلية، بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل.

وصرح مسؤول رفيع المستوى في شركة Ariana Afghan Airlines لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة: "تلقينا الضوء الأخضر من "طالبان" وسلطة الطيران، ونخطط لاستئناف تسيير الرحلات اعتبارا من اليوم".

ونشرت "فرانس برس" خريطة تظهر وجهات الرحلات الداخلية التي تسيرها هذه الشركة.

ويأتي ذلك على خلفية مواصلة الاستعدادات بمشاركة خبراء من قطر وتركيا لإعادة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منه مطلع الأسبوع الجاري واستكمال "طالبان" سيطرتها عليه.

وأعرب المتحدث باسم "طالبان"، بلال كريمي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، عن شكوك الحركة في إمكانية استئناف عمل المطار في غضون يومين. 

وقال: "لا يزال العمل على إعادة تشغيل المطار مستمرا، ونتوقع أن يختتم في غضون الأيام القادمة، لكن ليس هناك موعد محدد لاستئناف عمل المطار بعد".

وشدد المتحدث على أن مطار كابل تعرض لأضرار هائلة، محملا قوات الناتو المسؤولية عن إعطاب أجهزة ومعدات مختلفة، منها كاميرات ومروحيات وطائرات.

المصدر: "فرانس برس" + "نوفوستي"

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