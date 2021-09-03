السفير الروسي لدى الجزائر يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيليايف، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تتطور في كل المجالات.

وقال السفير الروسي في تصريح لقناة "RT": "لدينا مع الجزائر علاقات تقليدية جيدة تتطور في كل المجالات وخير دليل على ذلك هو زيارة نائب وزير الدفاع الجزائري لروسيا الاتحادية".

وأضاف:"جرت اليوم المرحلة النهائية لمنافسات الصديق المخلص في إطار الألعاب العسكرية الدولية واللافت أن هذه المرحلة احتضنتها الجزائر وهو ما نعتبره دليلا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين".

المصدر: RT