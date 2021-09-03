السفير الروسي لدى الجزائر يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
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أكد السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيليايف، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تتطور في كل المجالات.
وقال السفير الروسي في تصريح لقناة "RT": "لدينا مع الجزائر علاقات تقليدية جيدة تتطور في كل المجالات وخير دليل على ذلك هو زيارة نائب وزير الدفاع الجزائري لروسيا الاتحادية".
وأضاف:"جرت اليوم المرحلة النهائية لمنافسات الصديق المخلص في إطار الألعاب العسكرية الدولية واللافت أن هذه المرحلة احتضنتها الجزائر وهو ما نعتبره دليلا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين".
المصدر: RT
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