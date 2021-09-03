سفير روسيا لدى أفغانستان: سبب التصعيد حول بنجشير قد يعود إلى مطالب المقاومة

ذكر سفير روسيا لدى أفغانستان أن سبب التصعيد العسكري الحالي حول ولاية بنجشير يعود على الأرجح إلى طرح قوات المقاومة التي تسيطر عليها سلسلة مطالب تعتبرها حركة "طالبان" مفرطة.

وقال السفير الروسي دميتري جيرنوف، في حوار مع وكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة إن "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير طلبت، وفقا لبعض المعطيات، منحها حصة "مفرطة"، حسب وجهة نظر "طالبان"، من المقاعد في مؤسسات الحكم الجديدة.

وأوضح السفير أن "طالبان" تعتقد أن هذه الحصة لا تتناسب مع نسبة الطاجيك في المجتمع الأفغاني.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هناك أيضا مزاعم مفادها أن "جبهة المقاومة" طلبت تنسيق كافة تعيينات المسؤولين في مؤسسات الحكم الجديدة معها ومنح الحكم الذاتي ضمن الدولة الأفغانية ليس إلى بنجشير وحدها بل وإلى عدد من ولايات أخرى لا تنتمي أغلبية سكانها إلى مجموعة بشتون العرقية.

وتابع جيرنوف: "على الأرجح، كان لكل ذلك دور (في التصعيد).

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" على أطراف بنجشير التي لا تزال آخر ولاية أفغانية لم تسقط بعد في قبضة الحركة.

المصدر: "نوفوستي"