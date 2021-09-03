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اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و"أسترازينيكا" ينهي نزاعا حول تسليم اللقاح

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اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و
Reuters
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه توصل إلى اتفاق مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية ينهي معركتهما القانونية بشأن بطء تسليم لقاح فيروس كورونا.

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وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن شركة "أسترازينيكا" قدمت "التزاما ثابتا" بتسليم إجمالي 300 مليون جرعة لقاح بحلول مارس من العام المقبل.

وأضافت المفوضية أن ذلك يشمل تقديم شركة الأدوية لـ 135 مليون جرعة بنهاية هذا العام، فضلا عن 65 مليون جرعة أخرى في الربع الأول من عام 2022.

من جهتها قالت بروكسل إن عمليات التسليم ستحترم اتفاقية الشراء المسبق التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع "أسترازينيكا" قبل عام.

وتم بالفعل توفير عشرات الملايين من الجرعات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بالقدر الذي توقعته الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقضت محكمة بلجيكية في يونيو بأن شركة "أسترازينيكا" ارتكبت خرقا خطيرا لعقدها مع الاتحاد الأوروبي، لكن الشركة قالت إن الحكم أظهر أن "أسترازينيكا" امتثلت بالكامل لاتفاقيتها مع المفوضية الأوروبية.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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