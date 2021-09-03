المملكة المتحدة ترسل أربعة ملايين جرعة لقاح إلى أستراليا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن بريطانيا سترسل أربعة ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى أستراليا، في الوقت تكافح فيه بلاده لتفشي الفيروس.

وأوضح موريسون أن جرعات اللقاح التي ستتسلمها أستراليا هي من اللقاح الذي تصنعه شركة "فايزر"، وقال: "سنتسلم أربعة ملايين جرعة أمل في غضون أسابيع.

وشكر موريسون نظيره البريطاني بوريس جونسون على هذه المبادرة، قائلا: "شكرا بوريس، أنا مدين لك بجعة".

يذكر أن العديد من أكبر المدن الأسترالية في حالة إغلاق عام وسط تزايد أعداد الإصابات والوفيات بشكل مطر ، حيث ينتشر متغير "دلتا" شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتمتلك أستراليا إمدادا ثابتا من لقاح "أسترازنيكا" المنتج محليا، لكن السكان يترددون في أخذه بعد الإعلان عن تسببه بجلطات دموية.

يشار إلى أن حملة التطعيم في أستراليا تعتبر واحدة من أبطأ عمليات التطعيم بين الدول الغنية، حيث تم تطعيم 36.4 % فقط من الأشخاص فوق سن 16 عاما، وفقا لسجل التحصين الأسترالي.

المصدر: "أ ف ب"