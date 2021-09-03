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بوتين: الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يجب أن يكونا مسؤولين عن النظام في العالم

أخبار العالم

بوتين: الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يجب أن يكونا مسؤولين عن النظام في العالم
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى الشرق الاقتصادي، فلاديفوستوك، 3 سبتمبر 2021
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يجب أن تكون منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسوؤلين عن النظام في العالم".

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وردا على سؤال صحفي مطروح أمامه أثناء مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي، حول من يجب أن يكون مسؤولا عن النظام في العالم حال تخلي الولايات المتحدة عن دور "الشرطي العالمي"، أجاب بوتين: إن النظام في العالم يجب أن يكون مسؤولية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمين فيه (وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا)".

ويجري منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة ما بين الـ2 والـ4 من سبتمبر الجاري على مساحة حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالي الروسي الواقع بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

المصدر: تاس

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