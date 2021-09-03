ممثلون عن بريطانيا وألمانيا يجرون محادثات مع "طالبان"

أعلنت حركة "طالبان" أن قياديا بارزا فيها أجرى محادثات في العاصمة القطرية الدوحة مع ممثلين عن ألمانيا وبريطانيا.

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة، شير محمد عباس ستانكزي، والوفد المرافق له، أجرى محادثات أمس مع السفير الألماني لدى أفغانستان ماركوس بوتزيل.

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Sher M. Abbas Stanikzai, Deputy Director, Political Office (PO) and his accompanying delegation met with Markus Potzel, German Ambassador to Afghanistan. Both sides discussed the ongoing situation of the country, rehabilitation of the Airport and — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 3, 2021

وأوضح المتحدث أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تطورات الوضع في أفغانستان وإعادة تشغيل مطار كابل والمسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والدعم الإنساني، مشيرا إلى أن الوفد الألماني شدد على ضرورة مواصلة وتكثيف المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وفي اجتماع آخر، التقى ستانكزي مع سايمون غاس، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، لمناقشة "الدعم الإنساني والملفات السياسية والأمنية والعلاقات الثنائية".

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Sher M.Abbas Stanikzai, Deputy Director, Political Office (PO) and his accompanying delegation met with Simon Gass, Special Envoy of the Prime Minister of UK and his delegation in Doha, yesterday. Humanitarian assistance, political and security topics as well as — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 3, 2021

وأشار الوفد البريطاني، حسب "طالبان"، إلى أن المملكة المتحدة كانت قد كثفت مساعداتها الإنسانية إلى أفغانستان، مبديا استعدادها للتعاون مع "الإمارة الإسلامية" في المستقبل.

المصدر: RT