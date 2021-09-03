 
مباشر

ممثلون عن بريطانيا وألمانيا يجرون محادثات مع "طالبان"

أخبار العالم

ممثلون عن بريطانيا وألمانيا يجرون محادثات مع
Reuters Alexander Zemlianichenko
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7do

أعلنت حركة "طالبان" أن قياديا بارزا فيها أجرى محادثات في العاصمة القطرية الدوحة مع ممثلين عن ألمانيا وبريطانيا.

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة، شير محمد عباس ستانكزي، والوفد المرافق له، أجرى محادثات أمس مع السفير الألماني لدى أفغانستان ماركوس بوتزيل.

وأوضح المتحدث أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تطورات الوضع في أفغانستان وإعادة تشغيل مطار كابل والمسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والدعم الإنساني، مشيرا إلى أن الوفد الألماني شدد على ضرورة مواصلة وتكثيف المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وفي اجتماع آخر، التقى ستانكزي مع  سايمون غاس، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، لمناقشة "الدعم الإنساني والملفات السياسية والأمنية والعلاقات الثنائية".

وأشار الوفد البريطاني، حسب "طالبان"، إلى أن المملكة المتحدة كانت قد كثفت مساعداتها الإنسانية إلى أفغانستان، مبديا استعدادها للتعاون مع "الإمارة الإسلامية" في المستقبل.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا