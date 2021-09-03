لليوم الرابع على التوالي.. إسرائيل تسجل 11 ألف إصابة بكورونا
Reuters
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سجلت إسرائيل، اليوم الجمعة، أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وفقا للبيانات المحدثة التي نشرت عبر موقع وزارة الصحة.
وبحسب البيانات، تم تسجيل 11365 إصابة إيجابية من أصل 149 ألف اختبار تم إجراؤها يوم أمس الخميس، وبلغ معدل الإصابة 8.4٪، كما أن هنا 1068 مريضا في المستشفى و652 منهم في حالة خطيرة.
وبحسب البيانات فإن إجمالي عدد الوفيات بكورونا منذ انتشار الوباء في إسرائيل العام الماضي يبلغ 7122.
المصدر: i24news
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