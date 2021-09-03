رويترز عن مصادر في "طالبان": الملا عبد الغني بردار سيقود الحكومة الأفغانية الجديدة
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أفادت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في حركة "طالبان" بأن الملا عبد الغني بردار سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.
وقالت الوكالة إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.
يتبع ..
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