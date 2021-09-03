انفجار صاروخ أمريكي حامل للأقمار الصناعية أثناء عملية إطلاق تجريبية

انفجر الصاروخ الحامل "Alpha" التابع لشركة "Firefly Aerospace" الأمريكية بعد عدة دقائق من لحظة إطلاقه من قاعدة أمريكية في كاليفورنيا.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إطلاق الصاروخ الحامل وقع في الساعة 18:59 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي من قاعدة "فندنبيرغ" الجوية الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ووصلت سرعة الصاروخ إلى سرعة تفوق سرعة الصوت، ولكن بعد بضع دقائق من التحليق وقع فيه انفجار قوي.

وكتبت شركة "Firefly Aerospace" على حسابها في "تويتر": "وقعت حالة طارئة أثناء المرحلة الأولى من الصعود، مما أسفر عن تدمير الصاروخ الحامل".

من جانبه أفاد موقع "SpaceFlight Now" بأن الانفجار وقع بعد 2.5 دقيقة من إطلاق الصاروخ.

وكان ذلك أول تحليق تجريبي للصاروخ الحامل "Alpha"، وتدعي الشركة المنتجة له أنه مخصص لـ "السوق المزدهرة بسرعة للأقمار الصناعية الصغيرة". وكان من المتوقع أن يوصل الصاروخ الحامل أثناء أول إطلاقه التجريبي 93 كيلوغرامات من الشحنات إلى المدار الأرضي المنخفض.

وقالت الشركة أنها ستقدم تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث بعد جمع كل المعلومات الضرورية.

المصدر: نوفوستي