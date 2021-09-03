الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعزز تقدمه على حزب ميركل

أظهر استطلاع للرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حقق تقدما على الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي قادته حتى الفترة الأخيرة المستشارة أنغيلا ميركل.

وبلغ مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاستطلاع الذي أجرته "إنفراتست ديماب" بطلب من إذاعة ARD، والذي نشرت نتائجه يوم الخميس، 25%.

ومن جهة أخرى، بلغ التأييد لتكتل المحافظين المتكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي 20%، ولحزب الخضر 16%، وللحزب الديمقراطي الحر الليبرالي 13%، ولحزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف 12% ولحزب اليساريين 6%.

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وارتفع مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي 7 نقاط عنه في أوائل أغسطس الماضي، وانخفض 7 نقاط للمحافظين، وفقا للاستطلاع الذي شمل 1337 ناخبا وأجري من الاثنين إلى الأربعاء هذا الأسبوع.

وستجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر الجاري.

المصدر: "رويترز"