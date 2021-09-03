الجيش الإسرائيلي: صاروخ سوري مضاد للطائرات اخترق الأراضي الإسرائيلية
Reuters NIR/af
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7ag
قالت هيئة البث الإسرائيلي إن تقديرات الجيش تشير إلى أن صاروخا سوريا مضادا للطائرات اخترق الأراضي الإسرائيلية فجر الجمعة.
وجاء ذلك تزامنا مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية ضد هجوم إسرائيلي على عدة أهداف في دمشق.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في وسط البلاد قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في أشدود وغوش دان وسماء تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم.
وكانت وكالة "سانا" ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية صدت صواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.