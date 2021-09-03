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الجيش الإسرائيلي: صاروخ سوري مضاد للطائرات اخترق الأراضي الإسرائيلية

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الجيش الإسرائيلي: صاروخ سوري مضاد للطائرات اخترق الأراضي الإسرائيلية
Reuters NIR/af
صورة تعبيرية
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قالت هيئة البث الإسرائيلي إن تقديرات الجيش تشير إلى أن صاروخا سوريا مضادا للطائرات اخترق الأراضي الإسرائيلية فجر الجمعة.

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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق

وجاء ذلك تزامنا مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية ضد هجوم إسرائيلي على عدة أهداف في دمشق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في وسط البلاد قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في أشدود وغوش دان وسماء تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم.

وكانت وكالة "سانا" ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية صدت صواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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