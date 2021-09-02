وزير الصحة التركي: معظم وفيات كورونا في تركيا مرتبطة بعدم التطعيم

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم الخميس إن نحو 90 بالمئة من الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا "إما أنهم لم يتلقوا التطعيم أو لم يتلقوه بالكامل".

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وأوضح في مؤتمر صحفي أن "نحو 90 بالمئة من مواطنينا في المستشفيات لم يتلقوا التطعيم بالكامل، و90 بالمئة من المتوفين إما أنهم لم يتلقوا التطعيم أو لم يتلقوه بالكامل".

وسجلت تركيا الخميس 23496 إصابة جديدة بالمرض، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6435773، وفقا لوزارة الصحة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في البلاد بنحو 283 ليصل الإجمالي إلى 57283، فيما تعافى 20004 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: وسائل إعلام تركية