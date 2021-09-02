نيجيريا.. استسلام نحو 6 آلاف من مسحلي "بوكو حرام"

أعلنت وزارة الدفاع في نيجيريا أن نحو 6 آلاف من مسلحي تنظيم "بوكو حرام" استسلموا للسلطات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إنه "خلال عدة أسابيع الأخيرة استسلم أكثر من 5890 إرهابيا، بينهم قياديون، سلموا أنفسهم مع عائلاتهم بشمال شرقي البلاد".

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وأشار إلى الاستسلام الجماعي للمسلحين يعتبر نتيجة للعمليات التي شنتها القوات المسلحة النيجيرية منذ 12 أغسطس وحتى 2 سبتمبر الجاري على أراضي البلاد.

وأضاف أن الجيش تمكن من مصادرة كميات من الأسلحة واعتقال العديد من أعوان المسلحين.

المصدر: "نوفوستي"