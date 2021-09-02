"سينتكوم" تتولى قيادة القوات الأمريكية في إسرائيل

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن توليها مسؤوليات القيادة للقوات الأمريكية الموجودة في إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس.

وقالت "سينتكوم" إن توليها قيادة القوات الأمريكية في إسرائيل "يعزز العلاقات الدفاعية الأمريكية – الإسرائيلية ويوفر الفرص لتعميق التعاون العملياتي بين القوات الإسرائيلية والعديد من شركاء "سينتكوم" في المنطقة".

إقرأ المزيد

وأكدت "سينتكوم" التزام الحكومة الأمريكية بضمان أمن إسرائيل.

يذكر أن "سينتكوم" هي القيادة المسؤولة عن القوات الأمريكية وعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وكانت القوات الأمريكية في إسرائيل ضمن منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية (EUCOM)، قبل أن قرر البنتاغون في يناير الماضي نقل المسؤوليات منها إلى "سينتكوم".

المصدر: RT