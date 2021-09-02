وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي

أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، لنظرائه الألماني، هايكو ماس، والفرنسي، جان إيف لودريان، والنمساوي، ألكسندر شالنبرغ، ضرورة وقف "السلوك غير المسؤول" للولايات المتحدة.

وذكر عبد اللهيان، اليوم الخميس عبر "تويتر"، أنه تلقى اتصالات هاتفية لتهنئته بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية الإيراني من نظرائه الألماني والفرنسي والنمساوي.

وقال عبد اللهيان: "بحثنا سياستنا الخارجية المتوازنة الجديدة وترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واللقاحات، وأفغانستان، ومنطقتنا وخطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع: "أكدت أن مفاوضات فيينا يجب أن تحمي حقوقنا ومصالحنا. التصرفات غير المسؤولة للولايات المتحدة وسلبية الاتحاد الأوروبية يجب أن تنتهيا".

Received congratulatory calls from German, French & Austrian FMs.



Discussed our new balanced FP & calibrated ties w EU; vaccines; Afghanistan; our region; & JCPoA.



Reiterated ViennaTalks must secure our rights/interests. US' irresponsible conduct & EU's passivity must end. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 2, 2021

المصدر: RT