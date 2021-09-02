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"طالبان": استئناف العمل بمطار كابل خلال يومين بعد وصول دعم مالي من قطر وتركيا

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Catherine Evans
مطار كابل
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كشفت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الخميس، أنه من المقرر إعادة افتتاح مطار كابل خلال اليومين المقبلين بعدما قدمت قطر وتركيا مساعدات مالية.

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وأوضح المسؤول بالحركة محمد عباس ستانيكزاي، في تصريحات نقلتها شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "مطار كابل سيتم تشغيله في غضون يومين وذلك بعد وصول دعم مالي قدره 30 مليون دولار من قطر وتركيا".

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار العاصمة الأفغانية.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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