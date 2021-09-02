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وكالة: هولندا تريد مساعدة قطر وتركيا في فتح مطار كابل

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وكالة: هولندا تريد مساعدة قطر وتركيا في فتح مطار كابل
Reuters /FW1F/Philippa Fletcher
وزيرة الخارجية سيغريد كاغ
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ذكرت وكالة "إيه.إن.بي" للأنباء، اليوم الخميس، أن الحكومة الهولندية تريد دعم تركيا وقطر في محاولة فتح مطار العاصمة الأفغانية كابل لاستئناف عمليات الإجلاء من أفغانستان.

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وذكرت الوكالة أن إعلان هولندا عن رغبتها في هذه الخطوة جاء على لسان وزيرة الخارجية سيغريد كاغ الموجودة في أنقرة لإجراء محادثات بشأن أفغانستان. 

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد في وقت سابق من اليوم أن الدوحة تتعاون مع حركة "طالبان" من أجل استئناف عمل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

وسبق أن أكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أمس وصول خبراء من قطر وتركيا إلى مطار كابل تمهيدا لاستئناف عمله، بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منه واستكمال حركة "طالبان" سيطرتها عليه.

المصدر: وكالات

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