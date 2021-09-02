شاهد.. عسكريون أمريكيون يعطلون معدات عسكرية قبل الانسحاب من أفغانستان

نشر العسكري الأمريكي، مايكل ماركلاند، مقطع فيديو يوثق عناصر في قوات الولايات المتحدة وهم يعطلون معدات عسكرية وأجهزة قبل انسحابهم من أفغانستان.

ويشمل الفيديو لقطات تظهر عسكريين أمريكيين وهم يخربون أجهزة في عربة مصفحة ويكسرون نوافذ سيارة رباعية الدفع عليها علامة الناتو.

ويعتقد أن الفيديو تم تسجيله في إحدى القواعد الأمريكية بأفغانستان حيث جرى تدمير المعدات العسكرية الغربية قبل انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلفائها وسط مخاوف واسعة من وقوعها في قبضة حركة "طالبان".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

المصدر: وكالات