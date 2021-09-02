إصابة أحد أفراد الأسرة المالكة في بلجيكا بكورونا يتسبب بإلغاء جميع ارتباطاتها العامة
Globallookpress
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ألغى الملك فيليب، ملك بلجيكا، والملكة ماتيلد جميع ارتباطاتهما العامة اعتبارا من اليوم الخميس بعد إصابة أحد أفراد الأسرة بكوفيد-19.
وجاء في بيان أصدره القصر الملكي أن الملك والملكة قررا الحد من اتصالاتهما في الأيام المقبلة، فيما رفض متحدث الإفصاح عمن ثبتت إيجابية إصابته من بين أفراد الأسرة المالكة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "في.آر.تي" إن من أصيب بالمرض هو إما إيمانويل (15 عاما) ابن الملك أو ابنته إلينور (13 عاما)، وإن الملك والملكة ثبتت سلبية إصابتهما.
المصدر: "رويترز"
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