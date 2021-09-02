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وصف بالحدث التاريخي.. سيول جارفة مع تراجع إعصار "إيدا" في الولايات المتحدة

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وصف بالحدث التاريخي.. سيول جارفة مع تراجع إعصار
Reuters
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قتل 22 شخصا بفعل سيول أغرقت أيضا خطوط المترو وجرفت سيارات وأوقفت رحلات طيران في نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة بعد أمطار غزيرة صاحبت بداية انحسار إعصار "إيدا".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في نيويورك، بينما قضى 14 آخرون في ولاية نيوجيرسي، وأعلنت الولايتان حالة الطوارئ.

وفي نيويورك التي أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية فيها حالة طوارئ بسبب السيول لأول مرة، وصف رئيس بلديتها بيل دي بلاسيو السيول بأنها "حدث مناخي تاريخي".

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كما قالت حاكمة الولاية كاثي هوكول إن ذلك الحدث "يستحق التسجيل في كتب الأرقام القياسية"، وحثت السكان على البقاء في منازلهم وعدم الذهاب لأعمالهم وطالبتهم بالصبر، لاستكمال إصلاح قطارات المترو، بعد توقف الخدمة في أغلب الأماكن.

وتُبذل الجهود منذ الصباح الباكر لإعادة تشغيل شبكة المواصلات التي تخدم ملايين السكان في تلك المنطقة كثيفة السكان.

 

المصدر: وكالات

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