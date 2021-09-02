إيران.. عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع في محافظة كردستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r774
قال مسؤول صحي في جامعة كردستان للعلوم الطبية إن حافلة سقطت في أسفل واد في محافظة كردستان غربي إيران وأسفر الحادث عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص.
وأضاف المسؤول الصحي، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون في الحادث.
وقال رئيس منظمة الطوارئ بجامعة كردستان للعلوم الطبية في غرب إيران، رضا بيرا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية في طهران أن "حافلة متوسطة كانت تقل ركابا من مدينة مريوان باتجاه كاميران بمحافظة كردستان غرب البلاد، انحرفت وسقطت في واد".
ولم تعلن السلطات عن سبب الحادث واكتفت بالقول إنه قيد التحقيق.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.