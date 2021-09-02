منظمة: مصرع 22 مهاجرا وفقدان العشرات في طريقهم إلى إسبانيا

قالت منظمة مساعدات إنسانية تراقب المهاجرين الذين يسلكون طرقا خطرة عبر البحر إلى إسبانيا إن 21 امرأة وفتاة لقين مصرعهن وفقد عشرات آخرون في البحر أثناء محاولة الوصول لجزر الكناري.

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وكتبت مؤسسة منظمة "ووكينغ بوردرز" غير الحكومية، على "تويتر" اليوم الخميس أن البحرية المغربية انتشلت 22 جثة من زورق مهاجرين.

وقالت إن هناك فتاة واحدة من بين الضحايا الإناث، ومعظمهن من ساحل العاج وغينيا.

وأضافت أن الزورق بدأ رحلته على متنه 86 شخصا، بينهم 36 امرأة و13 فتاة.

ولم تعلق السلطات والبحرية المغربية على الحادث ولم تقدم معلومات عنه كما لم تتمكن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية من تأكيد ذلك بعد.

المصدر: "أسوشيتد برس"