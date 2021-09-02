الرئيس الصيني يعلن تأسيس بورصة في بكين للشركات الصغيرة والمتوسطة
Reuters
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس أن بلاده ستؤسس بورصة في العاصمة بكين لخدمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأضاف شي جين في كلمة مصورة في افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات: "سنواصل دعم التنمية القائمة على الابتكار للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم عن طريق... تأسيس بورصة بكين كمنصة أساسية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإبداع".
المصدر: رويترز
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