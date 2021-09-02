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الرئيس الصيني يعلن تأسيس بورصة في بكين للشركات الصغيرة والمتوسطة

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الرئيس الصيني يعلن تأسيس بورصة في بكين للشركات الصغيرة والمتوسطة
Reuters
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس أن بلاده ستؤسس بورصة في العاصمة بكين لخدمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

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وأضاف شي جين في كلمة مصورة في افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات: "سنواصل دعم التنمية القائمة على الابتكار للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم عن طريق... تأسيس بورصة بكين كمنصة أساسية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإبداع".

المصدر: رويترز

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