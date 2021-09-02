سفير: السلطات النيجيرية ستتوجه بنداء إلى موسكو للمساعدة في مكافحة الإرهاب

أعلن السفير النيجيري لدى موسكو، عبد الله شيهو، أن سلطات بلاده ستتوجه بنداء إلى موسكو للمساعدة في مكافحة الإرهاب وحل القضايا الأمنية الأخرى على أساس الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وردا على سؤال صحفي حول الكيفية التي يمكن لروسيا المساعدة في إحلال السلام في المنطقة في ضوء تعزيز مواقع جماعة "بوكو هرام" الإرهابية أجاب شيهو: "روسيا تستطيع أن تقدم دعما لنيجيريا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأبوجا ستتواصل مع موسكو في هذا الشأن"، مشيرا إلى أنه توجد لدى روسيا الخبرة الكبيرة والقدرة العالية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف السفير: "نأمل بأن تنعقد اللجنة الحكومية المشتركة النيجيرية الروسية نهاية أكتوبر المقبل".

وأفادت سفارة نيجيريا في موسكو سابقا أن موسكو وأبوجا وقعتا اتفاقية حول التعاون العسكري يضمن قاعدة قانونية لتصدير المعدات العسكرية وتدريب العسكريين النيجريين في المؤسسات التعليمية المناسبة وتسليم التكنولوجيات.

المصدر: "نوفوستي"