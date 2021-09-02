وسط التصعيد حول بنجشير.. رئيس طاجيكستان يمنح القيادي الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود وساما بارزا

أمر رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، بمنح وسام دولة بارز إلى قياديين أفغانيين راحلين مناهضين لحركة "طالبان" التي وصلت إلى الحكم في هذا البلد مؤخرا.

وأصدر رحمان مرسوما رئاسيا يقضي بمنح وسام إسماعيل الساماني من الدرجة الأولى إلى القيادي الميداني الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، والرئيس الأفغاني السابق الراحل برهان الدين رباني، تكريما لإسهامهما البالغ في إنجاح مفاوضات السلام إبان الحرب الأهلية في طاجيكستان عام 1992-1997.

ويأتي ذلك على خلفية وصول "طالبان" مرة أخرى إلى سدة الحكم في أفغانستان، فيما يتزعم الآن أحمد مسعود، نجل الراحل أحمد شاه مسعود، الذي قتل عام 2001، قوات المقاومة المناهضة لحركة طالبان في ولاية بنجشير.

ورجحت وسائل إعلام أن هذا القرار يمثل إشارة واضحة إلى رفض حكومة طاجيكستان التعاون مع "طالبان" ورفض الاعتراف بالحركة كحكومة شرعية في أفغانستان.

المصدر: "سبوتنيك"