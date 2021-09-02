النمسا تشكر طهران على مساعدتها في نقل المواطنين من أفغانستان

اتصل وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرغ، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شاكرا طهران لمساعدتها في نقل مواطنين نمساويين من أفغانستان إلى بلدهم.

وأكد شالينبرغ ضرورة مناقشة الملف النووي الإيراني واستئناف المفاوضات في فيينا.

بدوره، قال عبد اللهيان إن "إيران أدت ما عليها من خلال انتهاج الصبر الاستراتيجي بعد خروج واشنطن من الاتفاق وعدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بصورة عملية. والآن جاء دور باقي الاطراف أن ينفذوا التزاماتهم بصورة حقيقية".

وشدد على أن "إيران ترحب بمبدأ المفاوضات لكن ترفض التفاوض من أجل التفاوض".

المصدر: RT