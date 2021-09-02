صحيفة بريطانية تكشف عن عدد الطائرات العسكرية في يد "طالبان"

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن عدد الطائرات والمروحيات العسكرية التي وقعت في يد حركة "طالبان" بعد إتمام انسحاب القوات الأمريكية من مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس أن ما يصل إلى 48 طائرة وقعت في يد "طالبان"، لكن من غير المعروف كم منها قابلة للتشغيل.

وأوضحت الصحيفة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أعلن أن قوات الولايات المتحدة بعد إتمام انسحابها من مطار كابل "جردت من السلاح" (أو أتلفت) 73 طائرة ومروحية عسكرية هناك.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أن ممثلين عن "طالبان" أعربوا في تصريحات صحفية عن غضهم وخيبة أملهم إزاء هذه الخطوة، مشددين على أنه كان يجب على القوات الأمريكية تسليم هذه الطائرات إلى الحركة دون إتلافها.

المصدر: "ديلي ميل"