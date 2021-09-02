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فيضانات إسبانيا تلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمتاجر (صور)

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فيضانات إسبانيا تلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمتاجر (صور)
Reuters
فيضانات في إسبانيا
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شهدت مدينة ألكانار بشمال شرق إسبانيا أضرارا جسيمة في المنازل والأعمال التجارية نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق واسعة من البلاد.

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وعبر السكان عن سعادتهم لعدم وقوع ضحايا نتيجة الأمطار التي تجاوزت أكثر من 250 لترا لكل متر مربع في البلدة بين منتصف الليل والساعة 6 مساء أمس الأربعاء.

وسرعان ما حول الفيضان السريع الشوارع إلى أنهار سريعة جرفت كل ما في طريقها حيث جرفت المياه العديد من السيارات وانتهى الأمر بعشرات السيارات في البحر الأبيض المتوسط، وامتلأت المنازل والأعمال التجارية بالطين والمياه والحطام.

وشهدت أجزاء أخرى من مناطق وسط وشمال إسبانيا فيضانات أمس الأربعاء، بينها مدريد.

فيضانات إسبانيا تلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمتاجر (صور)
Reuters

واستخدم رجال الإطفاء مروحية لإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا في خطر شديد، واضطروا سحب المزيد من السيارات التي علقت وسط ارتفاع منسوب المياه.

ونقلت السلطات الإقليمية 58 من السكان إلى الفنادق، بينما قضى 16 شخصا آخر الليل على أسرة في منشأة رياضية، واضطرت السلطات لإنقاذ أربعة أشخاص في موقع تخييم قريب أصيب أيضا بأضرار بالغة.

فيضانات إسبانيا تلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمتاجر (صور)
Reuters
فيضانات إسبانيا تلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمتاجر (صور)
Reuters

المصدر: "أسوشيتد برس"

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