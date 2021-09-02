مقتل 4 جنود في هجوم على موقع عسكري بشرق إندونيسيا

قتل مسلحون يعتقد أنهم من متمردي مقاطعة بابوا الغربية، أربعة جنود إندونيسيين وأصابوا اثنين آخرين، في هجوم على موقع عسكري في شرق إندونيسيا، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

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وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الإقليمية لبابوا الغربية، هندرا بيسيرون، إن نحو 50 مهاجما يعتقد أنهم أعضاء في "جيش تحرير بابوا الغربية"، الجناح العسكري لحركة "بابوا الحرة" اقتحموا الموقع، وهاجموا الجنود الستة بسهام ومناجل وفؤوس في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأضاف أن الجنديين اللذين أصيبا بجروح بالغة تم إجلاؤهما من الموقع في قرية كيسور بمنطقة مايبرات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن أكثر من 30 من قوات الجيش والمخابرات تجمعوا للعثور على المهاجمين.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم المتمردين للحصول على تعليق.

المصدر: "أسوشيتد برس"