 
مباشر

مقتل 4 جنود في هجوم على موقع عسكري بشرق إندونيسيا

أخبار العالم

مقتل 4 جنود في هجوم على موقع عسكري بشرق إندونيسيا
Reuters
عناصر من الجيش الإندونيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r74y

قتل مسلحون يعتقد أنهم من متمردي مقاطعة بابوا الغربية، أربعة جنود إندونيسيين وأصابوا اثنين آخرين، في هجوم على موقع عسكري في شرق إندونيسيا، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

إقرأ المزيد
إندونيسيا.. الحكم بسجن وزير سابق 12 عاما بسبب رشوة بأكثر من مليون دولار
إندونيسيا.. الحكم بسجن وزير سابق 12 عاما بسبب رشوة بأكثر من مليون دولار

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الإقليمية لبابوا الغربية، هندرا بيسيرون، إن نحو 50 مهاجما يعتقد أنهم أعضاء في "جيش تحرير بابوا الغربية"، الجناح العسكري لحركة "بابوا الحرة" اقتحموا الموقع، وهاجموا الجنود الستة بسهام ومناجل وفؤوس في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأضاف أن الجنديين اللذين أصيبا بجروح بالغة تم إجلاؤهما من الموقع في قرية كيسور بمنطقة مايبرات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن أكثر من 30 من قوات الجيش والمخابرات تجمعوا للعثور على المهاجمين.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم المتمردين للحصول على تعليق.

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا