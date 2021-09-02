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قائمة تفصيلية بأسلحة تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان

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قائمة تفصيلية بأسلحة تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان
Reuters
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أعادت صحف أمريكية وأوروبية نشر جداول لترسانة الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان.

وكان دونالد ترامب الابن، قد نشر الجدول مع قائمة معدات عسكرية قال إنها بقيمة 85 مليار دولار "التي تم التبرع بها" إلى طالبان، "وهذا يعني أن كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة تبرع بمبلغ 265 دولارا للإرهابيين"، حسب دونالد ترامب الابن.

وما نشر بهذا الشأن ليس تكهنات من قبل "محللين"، بل بيانات من مكتب التدقيق الأمريكي. ولم يتم جرد ناقلات الجنود المدرعة والبنادق والطائرات الامريكية فحسب، بل وأسلحة اشتريت من دول أخرى لصالح أفغانستان.

 الجدول أمام أعين الجميع.. أنظروا وتأملوا هذه هي الترسانة من مختلف الأسلحة التي وقعت في أيدي طالبان.

أولا آليات ومعدات:

- عربات نقل مدرعة إم 1117

العدد:634

- عربات نقل مدرعة إم 113

العدد: 169

- عربات مدرعة ماكس برو

العدد: 155

- عربات هامفي

العدد: 22174

- سيارات دفع رباعي من مختلف الطرازات

العدد: 42000

- شاحنات

العدد: 8000

- قطع مدفعية

العدد: 176

ثانيا طائرات النقل:

- طائرات النقل العسكرية سي 130

العدد: 4

- طائرات الهجوم الخفيفة إمبراير إي إم بي 314 سوبر توكانو

العدد: 23

- طائرات الهجوم الخفيفة سيسنا 208

العدد: 10

- طائرات سيسنا 208 الخفيفة متعددة الأغراض

العدد: 28

- مروحيات مي – 17

العدد: 33

- مروحيات بلاك هوك

العدد: 33

- مروحيات خفيفة متعددة الأغراض إم دي 530

العدد: 43

ثالثا الأسلحة والتجهيزات الخفيفة:

- بنادق رشاشة

العدد: 64363

- بنادق هجومية

العدد: 358530

- مسدسات

العدد: 126295

- أجهزة اتصالات لاسلكية

العدد: 162043

- مناظير ليلية

العدد: 16035

المصدر: forbes.com

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