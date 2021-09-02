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جبهة بنجشير في أفغانستان تعلن انضمام "القاعدة" إلى "طالبان"

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جبهة بنجشير في أفغانستان تعلن انضمام
Reuters
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قالت جبهة المقاومة الأفغانية في ولاية بنجشير إن تنظيم "القاعدة" انضم لحركة "طالبان" في الحرب التي تدور بين جبهة بنجشير و"طالبان".

وقالت جبهة بنجشير في بيان على "تويتر" إن "القاعدة انضمت إلى طالبان لمحاربة جبهة المقاومة الأفغانية"، مضيفة: "تراجعت الولايات المتحدة والتاريخ يعيد نفسه".

كما أعلنت جبهة المقاومة في بنجشير عن مقتل 350 عنصرا من حركة "طالبان" خلال المعارك.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "طالبان" بسطت سيطرتها على كامل أفغانستان، باستثناء ولاية بنجشير الواقعة بشمال شرق العاصمة كابل.

ودخلت حركة طالبان العاصمة في 15 أغسطس وسيطرت على القصر الرئاسي، وفي 16 أغسطس أعلنت أن الحرب في أفغانستان قد انتهت، وأن شكل الحكومة في الدولة سيتضح في المستقبل القريب.

وفي 31 أغسطس غادر آخر جندي من الجيش الأمريكي مطار كابل، منهيا الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي

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