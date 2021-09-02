مسؤول بريطاني: تقديم جرعة معززة من لقاح كورونا "محتمل للغاية"

قال مسؤول صحي بريطاني، إنه من المتحمل جدا تقديم جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مبينا أن هناك "دراسة متأنية" حول توقيت تقديم هذه الجرعة.

وقال أنتوني هارندن، نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين في بريطانيا: "أعتقد أنه من المحتمل جدا أن تكون هناك جرعات معززة، إنها مجرد مسألة كيفية توقيتها، وسيتم تحديد ذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول بشكل قاطع أنه ستكون هناك (الجرعة الثالثة)، لأننا لم نتخذ هذا القرار بعد، ولكن ذلك من المرجح للغاية"، مشيرا إلى "أننا لا نريد إعطاء جرعات معززة، ثم يجري اكتشاف متغير جديد، وبالتالي لا يمكن تقديم جرعة أخرى لهم، لأنه لم يمض وقت على إعطاء الجرعة المعززة.. وهؤلاء الأشخاص ربما لم يكونوا بحاجة إلى الجرعة المعززة في المقام الأول".

وفيما يتعلق بتمديد برنامج التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، قال هاردن إن ذلك لا يزال قيد الدراسة، مبينا أن "هناك العديد والعديد من الحجج المؤيدة والمعارضة لإعطاء اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، ونحن في اللجنة نبحث بشأن ما نعتقد أنه الأفضل للأطفال".

المصدر: "الغارديان"