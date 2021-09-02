لافروف: نأمل بتسوية مشكلة بنجشير نتيجة المفاوضات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تأمل بأن تنتهي المفاوضات بين ممثلي حركة طالبان وحركة المقاومة في بنجشير باتفاق سلام، ودون استئناف العمليات العسكرية.

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وقال لافروف أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "إن الطجيك الأفغان في وادي بنجشير هم الذين يجرون مفاوضات مع الحكومة المركزية لحركة طالبان. وآمل بأن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية المطاف بقرار سلمي، ولن يتم قطعها، ولن يتم تنفيذ التهديد باستئناف الأعمال العسكرية".

وشدد على أن روسيا لا تخطط لأن تلعب دور الوسيط في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

وأضاف: "ندعو حركة طالبان والمجموعات السياسية والعرقية الأخرى في أفغانستان منذ وقت بعيد إلى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية شاملة. ولا نخطط حاليا لأن نكون وسطاء في هذه المفاوضات. وعلى ما يبدو لا أحد يخطط لذلك".

وتابع أن كل الأطراف مهتمون بأن تتوصل طالبان والشخصيات السياسية والعرقية الأخرى بأفغانستان إلى اتفاق، مشيرا إلى أن إشارات مماثلة تأتي أيضا من الدول الغربية والصين وبلدان آسيا الوسطى.

المصدر: وكالات