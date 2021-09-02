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كندا تتبرع بجرعات من لقاح "أسترازينيكا" لثلاثة بلدان إفريقية

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كندا تتبرع بجرعات من لقاح
Reuters
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قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" اليوم الخميس إن كندا ستتبرع بأكثر من 1.3 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لـ3 بلدان إفريقية عبر آلية "كوفاكس".

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وأضاف التحالف غافي" أن نيجيريا وكينيا والنيجر ستتسلم أولى شحنات اللقاحات اليوم الخميس.

وتهدف آلية "كوفاكس" المدعومة من منظمة الصحة العالمية و"غافي" إلى توفير ملياري جرعة لقاح للبلدان الأقل دخلا بحلول نهاية العام الحالي.

المصدر: رويترز

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