رئيس وزراء إسرائيل يوجه رسالة للمراهقين عبر "تيك توك"

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رسالة للمراهقين عبر موقع "تيك توك" للفيديوهات، بشأن العودة إلى الدراسة على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا والتطعيمات.

ونشر حساب "رئيس وزراء دولة إسرائيل" تغريدة عبر "تويتر" صورة لبينيت وهو يوجه الرسالة، التي قال فيها: "إننا فتحنا العام الدراسي بشكل كامل وبصورة ناجحة في كل أنحاء البلاد".

رئيس الوزراء بينيت تحدث مع مراهقين عبر تيكتوك بشأن العودة إلى الدراسة على خلفية مكافحة فيروس كورونا والتطعيمات وقال: " فتحنا العام الدراسي بشكل كامل وبصورة ناجحة في كل أنحاء البلاد". pic.twitter.com/ptRv2I0uGI — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 2, 2021

يذكر أن العام الدراسي إنطلق في إسرائيل يوم أمس الأربعاء 1 سبتمبر، وقال بينيت في هذا السياق: "ألتزم، بصفتي رئيسا للوزراء، بأننا سنواصل بذل قصارى جهودنا ليستطيع الطلاب الإسرائيليون مواصلة المسيرة الدراسية رغم تفشي كورونا. ومع أنه يتعذر ضمان النتيجة، إلا أننا نستطيع ضمان بذل 100% من الجهد".

يذكر أنه يجب على الطلاب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وسيُسمح لهم بإزالة الكمامات خلال حصص التربية البدنية، وعند تناولهم الطعام، وبين الحصص، كما يتعين على 70% من الطلاب في الصف السابع وما فوق تلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، حتى يكون الحضور شخصيا في الفصول الدراسية.

المصدر: RT