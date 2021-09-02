تقارير: صور قمر صناعي تظهر استعداد قوات كوريا الشمالية لعرض عسكري

قالت منظمتان ترصدان الأحداث في كوريا الشمالية إن صورا التقطها قمر صناعي تجاري أظهرت استعداد قوات بيونغ يانغ للقيام بما يرجح أنه عرض عسكري.

وذكر حساب "38 نورث" ومقره الولايات المتحدة، في تغريدة أن "التدريب على العروض العسكرية الكبيرة يبدأ عموما قبل ما بين شهر وشهرين"، مشيرا إلى صورة بالقمر الصناعي تظهر تشكيلات قوات في ساحة ميريم للعروض العسكرية في بيونغ يانغ.

وأضاف أن هذا قد يكون مؤشرا على عرض عسكري مرتقب في أكتوبر.

Troop formations are observed at #DPRK’s Mirim Parade Training Ground in Pyongyang. Practice for big parades generally begins 1-2 months in advance (sometimes more). This could indicate an upcoming military parade in Oct, as we saw in 2020: https://t.co/RpfxQA5xhL. Image: @planetpic.twitter.com/kGUbMocX2a — 38 North (@38NorthNK) September 1, 2021

وقالت منظمة "إن.كيه.برو" ومقرها سيئول في تقرير: "استخدمت كوريا الشمالية العروض العسكرية في الماضي لتعزيز العزم محليا واستعراض أحدث أسلحتها المتطورة أمام العالم".

وأضافت المنظمة أن كوريا الشمالية تترقب أيضا الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو اليوم الذي يحتفل خلاله زعيم البلاد، كيم جونغ أون، بالذكرى العاشرة لتوليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولم يجر تأكيد المواعيد المحتملة لمثل هذا الحدث، لكن كوريا الشمالية استغلت العروض العسكرية في الآونة الأخيرة للكشف عن معدات عسكرية جديدة تشمل صواريخ باليستية كبيرة.

المصدر: "رويترز"