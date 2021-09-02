بكين تؤكد أن الكرة في ملعب واشنطن وتدعوها إلى الكف عن اعتبار الصين تهديدا وخصما لها

قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، إن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، التي يجب أن تكف عن اعتبار الصين تهديدا وخصما لها".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية خلال زيارة المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، لبكين، في بيان، أن إحراز تقدم في التعاون في مجال المناخ مع الولايات المتحدة "لا يمكن فصله عن عمل دبلوماسي أوسع بين البلدين".

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وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية وانغ يي اتهم واشنطن في محادثاته (عبر الفيديو) مع كيري، الأربعاء، بارتكاب "خطأ استراتيجي كبير في التقديرات تجاه الصين".

وتابع البيان أنه "من المستحيل وضع التعاون في مجال المناخ بين الصين والولايات المتحدة فوق الأجواء العامة للعلاقات الصينية الأمريكية".

ويهدف كيري من زيارته إلى الضغط على أكبر بلد مسبب للتلوث في العالم لخفض انبعاثات الغازات. ولأسباب صحية لم يتم تنظيم لقاء حضوري بين وزير الخارجية الصيني وكيري الذي سيلتقي في تيانجين (شمال) نظيره الصيني، شيه تشن هوا.

بدوره، قال كيري إن الصين "لعبت دورا حاسما" في مكافحة الاحتباس الحراري. وأضاف بحسب لقطات بثتها قناة التلفزيون العام الصيني (سي سي تي في) "أعتقد أن التحدي كبير مثل أي تحد نواجهه على مستوى العالم".

وكان المبعوث الأمريكي دعا الصين في الأشهر الأخيرة إلى بذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثات الكربون.

والصين هي أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، تليها الولايات المتحدة. وقد حددت بكين هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، لكنها ما زالت تعتمد بشكل كبير على الفحم الذي يشكل ستين في المئة من مصادر الطاقة لديها.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، مع تبادل الطرفين انتقادات بشأن سجل بكين في مجال حقوق الإنسان ومعالجتها لانتشار فيروس كورونا في البداية.

المصدر: أ ف ب