تطور جديد في محاكمة عضوي فريق "بيتلز" داعش بأمريكا

يتوقع أن يقر ألكسندر كوتيه، أحد أعضاء خلية عمليات الإعدام الوحشية التابعة لداعش والمعروفة باسم "البيتلز"، بذنبه بالتآمر لقتل 4 رهائن أمريكيين.

ويتهم ألكسندر أمون كوتيه، وأخر يدعى الشافعي الشيخ، بالتورط في عمليات تعذيب وقطع رؤوس رهائن أمريكيين وأوروبيين في سوريا، عندما كانا في خلية داعشية متكونة من أربعة أشخاص، أطلق عليهم أسراهم اسم "البيتلز" بسبب لغة أفرادها الإنجليزية.

وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن واحدا من البريطانيين الاثنين المولودين في بريطانيا من المقرر أن يعترف بانضمامه إلى "داعش" وبذنبه في التهم الجنائية الموجهة إليه.

وكانت المحكمة الفيدرالية في الإسكندرية بولاية فيرجينيا قد نشرت إشعارا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن جلسة لـ "تغيير الدعوى" الخاصة بكوتيه، وهو مواطن بريطاني سابق وأحد اثنين من أعضاء خلية الاختطاف، اللذين تم نقلهما إلى الولايات المتحدة للمحاكمة.

ونُقل كوتيه والشافعي الشيخ إلى الولايات المتحدة العام الماضي للمثول أمام المحكمة، بعد تجريدهما من الجنسية البريطانية. ومن أجل الحصول عليهما وترحيلهما، وعدت وزارة العدل الأمريكية ألا يواجه أي من المتهمين عقوبة الإعدام.

وأفيد بأن وثائق المحكمة لا تشير إلى التهمة أو التهم المحددة التي من المتوقع أن يقر كوتيه بذنبه فيها. وتتهمهما لائحة الاتهام فيما يتعلق بمقتل أربعة رهائن أمريكيين، هم الصحفيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعاملا الإغاثة بيتر كاسيج وكايلا مولر، وكذلك بمقتل مواطنين أوروبيين ويابانيين كانوا قد احتُجزوا كرهائن أيضا.

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وأشير كذلك إلى أنه لا يوجد في سجلات المحكمة ما يشير إلى أن المتهم الثاني، الشافعي الشيخ، قد توصل على صفقة للإقرار بالذنب.

وفي هذا السياق، امتنع راج باريخ ، القائم بأعمال المدعي الأمريكي في المنطقة الشرقية من فيرجينيا، وعضو فريق الادعاء في قضيتي كوتي والشيخ، عن التعليق مساء الثلاثاء. كما رفض الأمر ذاته جيريمي كامينز، المحامي العام الفيدرالي الذي يمثل كوتيه.

وكان العضو الثالث في خلية "البيتلز" وهو محمد الموازي، المعروف باسم "الجهادي جون" قد قتل في غارة بطائرة مسيرة في عام 2015، فيما يقضي العضو الرابع عقوبة بالسجن في تركيا.

وتفيد لائحة الاتهام بأن كوتيه والشيخ تحولا إلى متطرفين في لندن، وسافرا إلى سوريا في عام 2012، باعتبارهما مشاركين رئيسيين في مخطط وحشي لاختطاف رهائن، استهدف مواطنين أمريكيين وأوروبيين، وشاركا في جرائم قتل وإعدامات وهمية واستخدام الصعقات الكهربائية والقيود الجسدية وأعمال وحشية أخرى.

ويقول النائب العام إن الرجلين تعاونا بشكل وثيق مع ممثل "داعش" الذي كان يقدم التقارير إلى زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في عام 2019.

وتتهم لائحة الاتهام كوتيه والشيخ بالمشاركة في اختطاف الصحفي الامريكي جيمس فولي ومعتقلين آخرين، مشيرة إلى أنهما أشرفا على مرافق احتجاز الرهائن، وكانا مسؤولين عن نقل الأسرى، وأنهما شاركا "في أعمال طويلة من العنف الجسدي والنفسي".

وكان ممثل الادعاء قد وصف الاثنين في يوليو الماضي بأنهما "الجانيين الرئيسيين" في اختطاف الرهائن الأمريكيين الأربعة.

بافتراض المضي قدمًا في جلسة الاستماع يوم الخميس كما هو مقرر، سيقدم كوتي بيانًا بالحقائق التي ستوضح على الأقل بعض تفاصيل الإجراءات المحددة التي اتخذها.

يشار إلى ان عضوي خلية "البيتلز" الاثنين، جرى القبض عليهما في سوريا عام 2018 من قبل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، أثناء محاولتهما الفرار إلى تركيا.

وفي مقابلات أجرياها قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة، أقر الرجلان بأنهما ساعدا في جمع عناوين البريد الإلكتروني من الرهينة الأمريكية، كايلا مولر، التي يمكن استخدامها لإرسال طلبات الفدية. وكانت مولر قد قتلت في عام 2015 بعد 18 شهرا من الاختطاف.

وتصف لائحة الاتهام إعدام سجين سوري في عام 2014، وتقول إن كوتيه والشيخ أجبرا رهائنهما الغربيين على مشاهدة العملية. وأمر كوتيه الرهائن بالركوع أثناء مشاهدة الإعدام، ورفع لافتات تتوسل بالعمل على إطلاق سراحهم. أطلق كوتيه النار على السجين في مؤخرة رأسه، بينما صور الشيخ إعدامه بالفيديو. وقال المدعون إن الشيخ قال لأحد الرهائن "أنت التالي".

المصدر: الغارديان