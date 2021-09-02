 
مباشر

تركيا تعلن إنقاذ 172 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير

أخبار العالم

تركيا تعلن إنقاذ 172 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r72j

أعلنت السلطات التركية إنقاذ 172 مهاجرا غير نظامي خلال ثلاثة أيام، بعدما أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل ولاية إزمير بغرب البلاد.

إقرأ المزيد
تركيا تنقذ 40 طالب لجوء في بحر إيجة
تركيا تنقذ 40 طالب لجوء في بحر إيجة

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" التركية أن خفر السواحل التركي توجه إلى سواحل أقضية مندرس، وديكيلي وقره بورون وجشمه وفوتشه بالولاية المذكورة، بعدما تلقى بلاغا بوجود مهاجرين أجانب على متن قوارب مطاطية قبالتها.

وأوضحت المصادر أن الفرق التركية أنقذت 172 مهاجرا لم تذكر جنسياتهم، أيام 29، و30، و31 أغسطس المنصرم في عدة عمليات.

ونقلت الفرق المهاجرين إلى البر قبل تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة بالولاية.

المصدر: الأناضول

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا