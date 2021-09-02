وسائل إعلام: غرامات لسائقي التاكسي تصل إلى 10 الاف $ بسبب حظر "الإجهاض" في تكساس

قالت وسائل إعلام أمريكية إنه يمكن مقاضاة سائقي سيارات الأجرة في تكساس وفرض غرامات عليهم قد تصل لـ 10 آلاف دولار بمجرد نقلهم امرأة حامل إلى عيادة لإجراء عملية إجهاض بشكل غير قانوني.

وبحسب موقع "نيوزويك"، وفقا لقانون حظر الاجهاض، يمكن مقاضاة أولئك الذين يساهمون بنقل نساء حوامل إلى العيادات لإجراء عمليات إجهاض، إذ يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.

وبموجب قانون الحظر فإنه يعطي المواطنين الحق في مقاضاة أي شخص "يساعد أو يحرض" على الإجهاض.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أقرت في وقت سابق من اليوم، سريان قانون (حظر الإجهاض) في ولاية تكساس الامريكية، حيث بدأ سريان مشروع قانون بحظر جميع عمليات الإجهاض بعد اكتشاف ضربات قلب الجنين، والتي يمكن أن تحدث في أقل من ستة أسابيع.

المصدر: نيوزويك