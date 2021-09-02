بيسكوف: لا نوافق على القول إن "السيل الشمالي-2" يمثل تهديدا لأوروبا
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين لا يوافق على موقف واشنطن وكييف القائل إن مشروع "السيل الشمالي-2" يمثل تهديدا لأوروبا.
وقال بيسكوف أمام الصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية: "أما مشروع "السيل الشمالي-2" فتعرفون أن تنفيذه قريب من الانتهاء. ونأمل بتدشينه وبأن يؤدي دورا هاما جدا في ضمان أمن الطاقة في أوروبا".
وشدد على أن "مشروع "السيل الشمالي-2" مشروع تجاري فقط لا يمكن أن يمثل أي تهديد على أحد. ونعارض بشكل قاطع التصريحات الأمريكية والأوكرانية المشتركة التي مفادها أن هذا المشروع يمثل تهديدا لأوكرانيا وأوروبا كلها".
المصدر: تاس
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