بيسكوف: بوتين يتلقى أكثر من مرة في اليوم تقارير عن الوضع في أفغانستان

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير عن الوضع في أفغانستان أكثر من مرة في اليوم.

وأوضح بيسكوف أن هناك ضمانات معينة من حركة "طالبان" بخصوص سلامة الدبلوماسيين الروس في كابل، مضيفا أنه يتم تنفيذ هذه الضمانات.

تجدر الإشارة إلى حركة "طالبان" تمكنت من السيطرة على كابل والقصر الرئاسي في يوم 15 أغسطس الماضي، ولا تزال بنجشير، الواقعة بشمال شرق كابل، الولاية الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة مسلحي الحركة.

وفي 31 أغسطس غادر الجيش الأمريكي مطار كابل، منهيا الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي