البحرية الإندونيسية تحتجز ناقلة نفط ضخمة ترفع علم بنما

ضبطت البحرية الإندونيسية، اليوم الخميس، ناقلة ضخمة يعتقد أنها محملة بآلاف الأطنان من نفايات النفط الأسود، وأحضرتها إلى الشاطئ لإجراء مزيد من التحقيقات، بحسب مسؤولين.

وحددت البحرية موقع السفينة "إم تي زودياك ستار"، التي ترفع علم بنما، أمس الأربعاء، بعد أن تلقت معلومات استخباراتية بشأن ناقلة مشبوهة بالقرب من جزيرة تولوب، ورافقتها لنحو 22 كيلومترا إلى قاعدة بحرية في مدينة باتام في الطرف الجنوبي الغربي للأرخبيل الإندونيسي بالقرب من سنغافورة، حسبما أفاد الأدميرال، أرسياد عبد الله، قائد الأسطول الغربي لإندونيسيا.

وقال عبد الله في بيان، إن الناقلة، التي يبلغ وزنها 3224 طنا، وطاقمها المكون من 18 إندونيسيا وماليزيا، يشتبه في قيامها بممارسات غير مشروعة، بعد ضبط نحو 4600 طن من نفايات النفط تم نقلها دون تصريح من الميناء.

وأضاف أن المحققين ما زالوا يتشاورون مع الخبراء، ويستجوبون قبطان الناقلة وأفراد الطاقم والشهود قبل تسليم النتائج إلى مكتب المدعي العام.

وأشار عبد الله إلى أن التهم التي يمكن توجيهها تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 600 مليون روبية (42 ألف دولار).

وكانت البحرية الإندونيسية قد احتجزت في أواخر يوليو الماضي ناقلة النفط " إم تي ستروفولوس"، التي ترفع علم جزر البهاما، وألقت القبض على قبطانها و 18 من طاقمها، بعد أن اتهمت كمبوديا السفينة بسرقة ما يقرب من 300 ألف برميل من النفط الخام.

كما ضبطت إندونيسيا ناقلة ترفع العلم الإيراني وأخرى ترفع العلم البنمي في يناير الماضي، للاشتباه في نقل نفط بشكل غير قانوني في المياه الإندونيسية. وأفرج عن الطاقم بعد أربعة أشهر من الاعتقال ودفعوا ملياري روبية (ما يقرب من 140 ألف دولار) مقابل سكب نفط في البحر، وفقا لحكم صادر عن محكمة في جزيرة باتام.

المصدر: أسوشيتيد برس